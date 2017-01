Einde van een tijdperk voor Sociëteit de Burcht in Leiden

Foto Taco van der Eb

LEIDEN - Na ruim 24 jaar is John van der Steen dit weekeinde gestopt als uitbater van Sociëteit de Burcht in Leiden. "Het einde van een tijdperk", zegt Van der Steen.

Door Redactie Leiden en Regio - 2-1-2017, 11:18 (Update 2-1-2017, 11:20)

Het café is leeg. De gordijnen zitten dicht. Het is een uur voor opening en Van der Steen zet thee. "De laatste zakjes, ik ben alle voorraden aan het opmaken." Hij loopt met de glazen naar een van de marsrode leren banken in de hoek. "Nog even de verwarming aanzetten", verontschuldigt...