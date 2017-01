Proef: Morsstraat Leiden zonder fietsenrekken

LEIDEN - Vanaf dinsdag staan er geen fietsenrekken meer in de Morsstraat. De gemeente wil onderzoeken waar mensen hun fiets laten als er geen rekken staan.

Door Janneke Dijke - 2-1-2017, 15:26 (Update 2-1-2017, 15:26)

Om die reden verdwijnt ook een deel van de prullenbakken: deze fungeren vaak als fietsenrek. De proef zonder rekken duurt zes weken, tot half februari, of korter als het niet bevalt. De afvalbakken worden in die periode vaker geleegd. ’Afhankelijk van de resultaten wordt bepaald of de fietsparkeerplekken en prullenbakken worden teruggeplaatst’, meldt de gemeente. Na...