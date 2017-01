Verzekeraars over de brug voor Cello

LEIDEN - De inmiddels opgeheven Leidse huisartsencoöperatie Cello heeft een faillissement kunnen afwenden.

Door Marieta Kroft - 2-1-2017, 17:31 (Update 2-1-2017, 17:31)

Voldoende zorgverzekeraars zijn over de brug gekomen om bij te dragen aan de schuld van 40.000 euro waarmee Cello is blijven zitten. ’Wat Cello betreft verdienen vooral DSW, Zorg en Zekerheid, de Amersfoortse en Ditzo een pluim voor hun snelle reactie’, aldus penningmeester Walter Schrader.

De tien huisartsen vinden dat de zorgverzekeraars verantwoordelijk zijn voor het verlies en riepen ze daarom enkele weken geleden op een bijdrage te leveren die gerelateerd is aan het aantal leden. Zorg en Zekerheid, de grootste in Leiden, heeft precies haar aandeel van 17.000 euro toegezegd. DSW, een kleine verzekeraar, kwam met 20.000 euro over de brug, ruim het dertigvoudige van hun aandeel. ’Indien Zilveren Kruis Achmea, ONVZ en CZ Delta Loyd Ohra hun aandeel leveren, lijken de financiële zorgen grotendeels opgelost’, aldus Schrader. Hij verwacht medio januari een definitief antwoord te krijgen. Komt er meer binnen, dan wordt de bijdrage van DSW lager.