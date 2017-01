Een Leidse hoogleraar in het China van Mao

foto AFP

LEIDEN - Niet alleen Erik-Jan Zürcher is hoogleraar aan de Universiteit Leiden, ook zijn vader, Erik Zürcher (1928-2008), was dat. Zürcher senior was sinoloog. Van 1961 tot zijn emeritaat in 1993 was hij hoogleraar ’Geschiedenis van Oost-Azië, in het bijzonder de betrekkingen tussen Oost en West’.

Door Wilfred Simons - 3-1-2017, 9:17 (Update 3-1-2017, 9:17)

Bij het uitruimen van zijn ouderlijk huis in Warmond na de dood van zijn ouders in 2015 vond Zürcher junior een stapel brieven en een dagboek van zijn vader, dat hij in 1964 had bijgehouden tijdens...