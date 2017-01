Aziëjaar Leiden begint met filosofie

LEIDEN - Het Aziëjaar 2017 in Leiden begint met filosofie. Het Leiden Institute for Philosophy houdt van 11 tot 14 januari voor de tweede keer een conferentie, waarin filosofische tradities worden vergeleken.

Deze keer gaat het over ’emoties in perspectief’, over de verschillende manieren waarop Europeanen en Chinezen hun emoties uiten en welk belang zij daar aan hechten.