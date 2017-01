Airbus levert instrumenten voor satelliet

foto Airbus

LEIDEN - Het in Leiden gevestigde ruimtevaartbedrijf Airbus and Space Netherlands B.V. en TNO gaan instrumenten maken voor de nieuw te bouwen satelliet Sentinel-5 van ESA. De Sentinelsatellieten maken voortdurend opnames van het aardoppervlak en van de atmosfeer. Ze leveren essentiële informatie voor bijvoorbeeld het KNMI, boeren en vissers, overheden en milieuorganisaties.

Airbus and Space Netherlands en TNO gaan samen een telescoop maken voor de Sentinel-5 en een spectrometer die ultraviolet licht waarneemt. Ze gaan ook het hele systeem ijken. In totaal omvat het project ongeveer 150 manjaren werk. Eerder al bouwde Airbus and Space Netherlands het instrument Tropomi voor Sentinel-5, dat in staat is om de gehaltes aan koolmonoxide en CO2 in de atmosfeer te meten.

TNO en Airbus and Space Netherlands B.V. werken sinds 1992 samen aan de productie van Sentinel-satellieten en hun voorgangers. De twee organisaties maken deel uit van het Topconsortium voor Kennis en Informatie. Dit jaar begint het consortium een nieuw project om de optica nog nauwkeuriger en stabieler te maken.