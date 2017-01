Cursus ’Tuinieren met Darwin’

LEIDEN - De Leidse botanisch filosoof Norbert Peeters gaat een achtdelige cursus ’Tuinieren met Darwin’ verzorgen voor de Amsterdamse organisatie Zone2Source. Peeters oogstte afgelopen jaar veel succes met zijn boek ’Botanische revolutie. De plantenleer van Charles Darwin’, waarin hij de experimenten en de ideeën van de grote Britse bioloog bijeen bracht.

Door Wilfred Simons - 4-1-2017, 10:38 (Update 4-1-2017, 10:38)

Darwin experimenteerde in zijn buitenplaats Down House met onder meer orchideeën en vleesetende planten en publiceerde zijn bevindingen in boeken en tijdschriften. Hij ontdekte dat planten een dag- en nachtritme hebben, bewegen, samenwerken met insecten en zelfs intelligent gedrag vertonen.

De cursus voor Zone2Source begint op zondag 22 januari en heeft plaats in het Rietveld Huis in het Amsterdamse Amstelpark. Opgeven via info@zone2sourcenet.net. Deelname kost 200 euro.