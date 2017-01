Een nieuwe til voor Bas Ouwersloot

Foto Leidsch Dagblad Bas Ouwersloot: ,,Toen ik het zag, was ik van de kook.’’

LEIDEN - Bas Ouwersloot krijgt een nieuwe duiventil. Radiomaker Willem de Gelder, die om dat voor elkaar te krijgen een spontane crowdfunding begon en inmiddels flink wat geld bij elkaar heeft gesprokkeld, gaat woensdag bij de 80-jarige Leidenaar op bezoek om samen een nieuw hok uit te zoeken.

Door Annet van Aarsen - 3-1-2017, 10:07 (Update 3-1-2017, 10:35)

Dit verhaal begon met een harde knal om twee uur in de nacht van oud en nieuw. Ouwersloot werd er wakker van, maar pas de volgende ochtend zag hij dat met die grote klapper zijn duiventil was gesneuveld. Buurman Daan Sloos - gemeenteraadslid voor Leefbaar Leiden - vond het verschrikkelijk. ,,Mijn buurman was er van ontdaan en ik eigenlijk ook. Het zijn zulke lieve buren en dan gebeurt er dit. Dus toen heb ik erover getwitterd en een bericht op Facebook gezet’’, zegt hij. ,,Nog geen twee minuten later, stuurde Willem de Gelder een berichtje. ’’

Bas Ouwersloot zelf kan er eigenlijk nog steeds niet over uit. ,,Ik vind het zo gek dat ze dat ding hebben opgeblazen’’, zegt hij. ,,Want voor zover ik weet heb ik helemaal geen vijanden. Ik kan met iedereen uit de buurt goed overweg. Toen ik het zag, was ik van de kook.’’

Duiven zaten gelukkig niet in de til: Ouwersloot had ze uitgeleend aan een kennis die er jongen van wilde hebben. De Leidenaar houdt overigens enorm van vogels: een groot deel van de tuin is ingericht als scharrelplek voor zijn kipjes. ,,Geen haan, dat doe je je buren niet aan.’’ En in de schuur heeft hij allerlei kleine vogels. ,,Tropische vogels, wildzangvogels’’, zegt hij. ,,Alles draait om dieren bij mij.’’

Sinds het bericht van Sloos en de actie Van Gelder is het druk bij huize Ouwersloot. ,,Daarstraks belde Hart van Nederland nog. Ik heb het afgehouden. Je moet het allemaal wel in proporties zien en dan is dit natuurlijk klein leed’’, zegt hij. ,,Maar ik vind het wel erg sympathiek dat ze dit voor mij hebben gedaan.’’

Willem de Gelder zegt dat hij zijn berichtje over crowdfunding eigenlijk als snelle gedachte op Twitter had gezet. ,,Maar er kwamen al snel zo veel reacties binnen dat ik dacht: laten we het gewoon doen. Inmiddels is er een flink bedrag bij elkaar. Wat na de aanschaf van de duiventil nog overblijft, gaat naar een passend goed doel. Het dierenasiel of de vogelbescherming.’’