Vuurwerkvrije zones Leiden succes

LEIDEN - Het instellen van de vuurwerkvrije zones in Leiden is volgens de gemeente een succes. Er is voor zover bekend geen enkele boete uitgedeeld in de zestien gebieden waar je dit jaar tijdens de jaarwisseling geen vuurwerk mocht afsteken, meldt een woordvoerster.

Door Janneke Dijke - 3-1-2017, 12:21 (Update 3-1-2017, 12:21)

Er zijn geen klachten binnengekomen over vuurwerk op die plekken, en personeel van de gemeente is geen vernielde objecten tegengekomen.

Leiden kent vuurwerkvrije zones sinds december 2014. Toen werd het verboden om pijlen en rotjes af te steken in Cronesteyn en de Leidse Hout. Een jaar later kwamen er zes plekken bij, en afgelopen jaarwisseling nog eens acht. Die zijn aangegeven met borden.