Dobbewijk boos over inloopavond

VOORSCHOTEN - Bewoners van de Dobbewijk zijn woest over de opzet van de informatiebijeenkomst die afvalbedrijf Avalex en de gemeente Voorschoten voor ze organiseert.

Door Marieta Kroft - 3-1-2017, 18:02 (Update 3-1-2017, 18:02)

Iedereen kan op dinsdag 17 januari tussen 17.00 en 20.00 uur binnenlopen in het Cultureel Centrum voor vragen en opmerkingen over het plan voor een afvalbrengstation in hun wijk. ,,Door de inloopavond te plannen van laat in de middag (als de mensen nog op hun werk zijn of onderweg naar huis) tot vroeg in de avond (als mensen...