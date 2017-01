Kinderen gratis mee naar theater

Foto Sanne Peper Scène uit de muzikale voorstelling ’Jazz Duzz’.

LEIDEN - Omdat de kerstvakantie nog even voortduurt, zijn in de Leidse theaters nog twee jeugdvoorstellingen te zien.

Door Theo de With - 4-1-2017, 9:12 (Update 4-1-2017, 9:12)

In de Stadsgehoorzaal wordt vanmiddag de voorstelling ’Rock/Rots’ gespeeld. Slagwerkgroep Den Haag onderzoekt welke geluiden allemaal uit een steen gehaald kunnen worden.

Het programma begint om 14.30 uur met een workshop. Het is handig als kinderen zelf een steen meenemen om mee aan de slag te gaan. Na de pauze is er een concert van de slagwerkers. ’Rock/Rots’ is geschikt voor kinderen vanaf zes jaar.

Gratis

In de Leidse Schouwburg is zondag 8 januari de muzikale voorstelling ’Jazz Duzz’ te zien. Om iedereen in de gelegenheid te stellen hierbij aanwezig te zijn, is er een speciale kortingsactie. Kinderen mogen gratis mee naar binnen met een betalende volwassene.

Er geldt wel een restrictie van maximaal twee kinderen per betalende volwassene. Wie van deze actie gebruik wil maken, kan kaarten bestellen via de website van de Leidse Schouwburg. Daarbij moet de promocode JAZZKIDSLS worden ingevoerd.

In ’Jazz Duzz’ wordt het verhaal verteld van het jongetje Dizzy, dat van de kleuterklas de overstap maakt naar groep 3. Hij wordt helemaal dizzy van alle regels waarmee hij te maken krijgt: hoe hij zijn potlood moet vasthouden, dat hij rechtop moet zitten. De voorstelling begint om 14.30 uur en is bedoeld voor kinderen van 6+.