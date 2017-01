Comfortabel leven in de warme stad

Archieffoto Margot Brakel Aalscholver.

LEIDEN - In de Leidse singel zwemt een stel aalscholvers, door de straat scheert een zwerm felgroene halsbandparkieten en ’s nachts scharrelt een vos tussen het afval. Nieuwe soorten duiken op en vinden hun weg in de stad. Wat is er aan de hand? Guido Keijl, wetenschapper bij Naturalis, legt uit.

Door Laura Heerlienl.heerlien@hollandmediacombinatie.nl - 4-1-2017, 12:55 (Update 4-1-2017, 12:55)

De voornaamste verlokkingen van de stad: het voedsel dat er voor het oprapen ligt, de beschutting die je er vindt en last but not least: de temperatuur. In de stad is het altijd net iets warmer dan in het omliggende gebied.

„Neem de aalscholver. Er is een deel dat ’s winters niet meer doorvliegt naar Egypte, maar in Nederland blijft hangen. In de singel bij de EON-energiecentrale aan de Langegracht zit bij vorst bijvoorbeeld een groep die het redt. Het water is extra warm door de centrale en het stroomt een beetje dus er zit veel vis. Zo’n ontwikkeling is een kwestie van trial and error. Op een bepaald moment kan er een aangepaste populatie ontstaan en wie weet, een nieuwe stadse soort. Zoals je in Londen de metromug hebt. Dat is een mug die zich heeft aangepast aan het leven in het metronetwerk en alleen daar voorkomt.”

Verkeersgeluiden

Merels die in de stad leven passen zich aan door harder te zingen zodat ze boven de verkeersgeluiden kunnen uitkomen. „Die merel was ooit een schuwe bosvogel, maar is nu een van de talrijkste soorten in de stad. Sommige zijn bijna tam, ik heb weleens meegemaakt dat er een uit mijn hand at.”

Er is ook goed nieuws voor de slechtvalk, die graag meeuwen en duiven uit de lucht slaat en zich inmiddels weer erg thuis voelt in de stad. Vroeger broedde hij vooral in bomen, maar door gebruik van het landbouwgif DDT tijdens en na de Tweede Wereldoorlog was de slechtvalk praktisch verdwenen. Sinds het verbod op DDT groeit de populatie weer langzaam terug. In veel steden wordt de valk geholpen door nestkasten (In Leiden zit er een op de energiecentrale).

„De slechtvalk vindt hier in Leiden met al die stadsvogels een goed gedekte tafel. Maar ook andere omgevingsfactoren zijn van belang voor dieren. Het ijsvogeltje zag je in de jaren zestig niet in de stad omdat de waterkwaliteit beroerd was. Met die kwaliteit zit het tegenwoordig wel goed en het vriest nauwelijks in de stad, dus wie zie je hier weer terug? Precies.”

Ook de vos vindt alles wat hij nodig heeft in de stad. De vos komt vanuit de duinen steeds dichterbij en is ook in Leiden al gesignaleerd. Niet tot ieders plezier overigens. „Ik denk dan: hou je kippen gewoon binnen als je niet wilt dat ze opgegeten worden. Mensen weten gewoon nog niet goed met de vos om te gaan. Het zijn eigenlijk heel schuwe dieren die zich schuilhouden, maar in bijvoorbeeld de Amsterdamse waterleidingduinen worden ze gevoerd zodat ze in de buurt blijven voor fotografen. Zo’n vos lijkt handtam, maar is dat natuurlijk niet. Als die vos dan aanvalt moet je daar als mens niet verbolgen over gaan doen. Het is een wild dier!”

En de vos in de stad, dat is in feite gewoon de schuld van de mens zelf. „De steden, met al haar buitenwijken, zijn zo groot geworden: zo’n dier hoeft niet meer kilometers te lopen om dit nieuwe gebied te ontdekken. Hij vindt er eten, kan er schuilen en zijn jongen grootbrengen. Meer heeft een vos niet nodig.”

Wie meer wil weten over nieuwe dieren die in de stad zijn gesignaleerd kan kijken op waarneming.nl. Daar kan iedereen ongebruikelijke soorten melden en is precies te zien wat waar gevonden is.