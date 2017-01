Museum Boerhaave heropent bibliotheek

LEIDEN - Museum Boerhaave heeft zijn bibliotheek heropend. De collectie is van het museumgebouw verhuisd naar het depot aan de Raamsteeg 2 in Leiden.

Door Theo de With - 4-1-2017, 13:51 (Update 4-1-2017, 13:51)

De collectie beslaat ruim 30.000 boeken, tijdschriften en andere documenten. De bibliotheek van Boerhaave is gespecialiseerd in de geschiedenis van de natuurwetenschappen en de geneeskunde. Op dit nieuwe adres kunnen bezoekers terecht om de archiefstukken te raadplegen.

De bibliotheek bezit onder meer originele handschriften van Nederlandse wetenschappers als Paul Ehrenfest, Willem Einthoven, Pieter Zeeman en Jacobus van ’t Hoff. Een beroemd stuk uit de collectie is de anatomische atlas ’De humani corporis fabrica’ van Albinus uit 1555. Ook heeft de bibliotheek een origineel exemplaar van ’On the origin of species’ uit 1859 van Charles Darwin.

Een nieuwe aanwinst is het zestiende-eeuwse ’Herbarum imagines vivae’. Dit rijk geïllustreerde natuurboek is onlangs door een Limburgse familie aan Museum Boerhaave geschonken. Het museum zelf is wegens verbouwing gesloten tot november 2017.