Bedrijfsbus in brand in Oegstgeest

Foto’s: Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

OEGSTGEEST - Een bedrijfsbusje is woensdagavond in brand gevlogen in Oegstgeest.

Door Lotte Verheul - 4-1-2017, 19:19 (Update 4-1-2017, 19:26)

Het busje stond op de Kleyn Proffijtlaan en is mogelijk in de brand gevlogen door een technisch mankement.

De bestuurder kon nog wat kleding en andere spullen redden voordat het busje helemaal in brand stond. De straat was enige tijd afgesloten.