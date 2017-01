Muzikaal welkom aan 2017

Foto ANP/Paul Bergen Rufus Wainwright.

LEIDEN/REGIO - Het jaar 2017 is alweer een paar dagen oud. Op tal van plekken wordt het nieuwe jaar komend weekend muzikaal welkom geheten. Ook in de Leidse regio is er een aantal nieuwjaarsconcerten te bezoeken.

Door Theo de With - 5-1-2017, 10:49 (Update 5-1-2017, 10:49)

Rufus Wainwright speelt in Leiden

Rufus Wainwright is de grootste naam die zijn stem laat horen bij de nieuwjaarsconcerten. De Canadese singer-songwriter treedt zaterdagavond op in de Leidse Stadsgehoorzaal. Hij maakt met strijkorkest Amsterdam Sinfonietta een korte tournee door Nederland.

Elk jaar nodigt dit orkest een naam uit de wereld van de lichte muziek uit voor een gezamenlijke tour. In het verleden werd samengewerkt met De Dijk, Wende Snijders en Bobby McFerrin. De extravagante zanger Rufus Wainwright belooft een programma met eigen songs, werk van zijn muzikale ouders en operafragmenten.

Het is niet het enige nieuwjaarsconcert in Leiden. Theater Ins Blau presenteert vrijdag Het Nieuwe Lied. Dat is een collectief van Nederlandstalige singer-songwriters dat in wisselende samenstelling optreedt. Naar Leiden komen onder anderen Kiki Schippers, Maarten Ebbers, Jeroen Woe en Yentl & De Boer. Speciaal voor deze gelegenheid hebben ze een programma samengesteld met nummers die 2017 ontroerend, poëtisch of humoristisch inluiden.

In Noordwijk halen ze het nieuwe jaar binnen met twee concerten. In de Oude Jeroenskerk zijn zaterdag Crescendo en het jonge pianotalent Wim Verschuren te horen. De 19-jarige pianist was ooit finalist van het Prinses Christina Concours en treedt al internationaal op. Op het programma staat onder meer werk van Brahms, Grieg, Beethoven en Einaudi en de onvermijdelijke Radetzky Mars.

Klezmerensemble Touwe geeft zondag een nieuwjaarsconcert in het cultuurcafé van boekhandel Van der Meer in Noordwijk. Klezmer is een mix van joodse muziek en Balkanklanken. Dit concert is gratis toegankelijk.

Voorschoten krijgt vrijdag een nieuwjaarsconcert voorgeschoteld met drie klinkende namen: Birthe Blom (viool), Pieter Wispelwey (cello) en Paolo Giacometti (piano). Ze spelen samen in Het Kruispunt en op het repertoire staat werk van de romantische Duitse componist Johannes Brahms.

In Katwijk schuift het talent Hugo van der Meij zaterdag achter het Van den Heuvel-orgel in de Nieuwe Kerk. Om het nieuwjaarsconcert een feestelijk tintje te geven, heeft de Katwijkse organist een bijzonder programma samengesteld. Er zijn onder meer koraalbewerkingen van Klaas Jan Mulder en Feike Asma te horen.

Ook het Steinmeyer-orgel van de Alphense Adventskerk wordt ingezet voor een nieuwjaarsconcert. Het wordt vrijdag bespeeld door de Alphense stadsorganist Simon Stelling. Hij wordt bijgestaan door het damessaxofoonkwartet Vertigo. Ze spelen los van elkaar, maar ook een aantal stukken samen. Geopend wordt met ’Eine kleine Nachtmusik’ van Mozart en ter afsluiting klinkt de Radetzky Mars.

Rufus Wainwright en Amsterdam Sinfonietta, zaterdag 7 januari, 20.15 uur, Stadsgehoorzaal, Leiden.

Het Nieuwe Lied, vrijdag 6 januari, 20.30 uur, Theater Ins Blau, Leiden.

Crescendo en Wim Verschuren, zaterdag 7 januari, 20.00 uur, Oude Jeroenskerk, Noordwijk.

Klezmerensemble Touwe, zondag 8 januari, 15.00 uur, Cultuurcafé, Noordwijk.

Birthe Blom, Paolo Giacometti en Pieter Wispelwey, vrijdag 6 januari, 20.15 uur, Kruispunt, Voorschoten.

Orgelconcert Hugo van der Meij, zaterdag 7 januari, 19.45 uur, Nieuwe Kerk, Katwijk.

Simon Stelling en Vertigo, vrijdag 6 januari, 20.15 uur, Adventskerk, Alphen ad Rijn.