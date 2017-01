Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club in Leiden

Foto Jaap Reedijk The Analogues.

LEIDEN - The Analogues spelen albums van The Beatles live, die The Beatles zelf nooit live gespeeld hebben. Vrijdag- en zaterdagavond doen ze dat in de Leidse Schouwburg.

Door Theo de With - 5-1-2017, 10:53 (Update 5-1-2017, 10:53)

Het is de tweede voorstelling van The Analogues. Hun vorige tournee draaide om ’Magical Mystery Tour’. Nu is de beurt aan een zo mogelijk nog grotere klassieker: ’Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’. Ze gaan het album integraal spelen.

,,Bij ons geen verkleedpartijen met pruiken en pakken, zoals sommige coverbands doen’’, zegt musical director Bart van Poppel. ,,Bij ons gaat het puur om de muziek. Wij gaan heel perfectionistisch en gedetailleerd te werk. Ik ken geen andere band die daar zo ver in gaat als wij.’’

Bij het begin van hun vorige tour waren The Analogues nog onbekend. De eerst half gevulde zalen werden steeds voller. De climax was een afgeladen Carré en twee keer het Concertgebouw.

Bart van Poppel: ,,Voor ons is het de uitdaging om zo dicht mogelijk bij het origineel te komen. En dat lukt vrij aardig, zelfs doorgewinterde Beatlesfans zijn onder de indruk.’’

’Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’, The Analogues, vrijdag 6 en zaterdag 7 januari, 20.15 uur, Leidse Schouwburg, Leiden.