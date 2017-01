Drie auto's betrokken bij botsing Wassenaar

Foto: Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

WASSENAAR - Drie auto’s waren donderdagochtend betrokken bij een botsing op de kruising van de N44 met de Rozenweg in Wassenaar.

Door Internetredactie - 5-1-2017, 12:34 (Update 5-1-2017, 12:44)

Een van de auto’s sloeg linksaf, waar dat niet is toegestaan. Diverse mensen werden in de ambulance nagekeken. Het is onbekend of er iemand naar het ziekenhuis is gebracht.

Op de N44 richting Leiden ontstond veel vertraging.