2500 doorgangspassen uitgedeeld voor station

Hielco Kuipers

LEIDEN - Zo’n 2500 mensen hebben tot nu toe een pasje aangevraagd om door station Leiden Centraal te mogen wandelen zonder te betalen. Elke week komen er ongeveer tien bij, meldt een woordvoerster van de NS. Zo’n passagepas is nodig sinds de poortjes in het station in maart dicht gingen.

Door Janneke Dijke - 5-1-2017, 14:11 (Update 5-1-2017, 14:37)

De gratis passagepas is niet voor iedereen. Alleen mensen die in een straal van een halve kilometer rond het station wonen of werken krijgen er een. De recente aanvragers zijn voornamelijk zakelijke gebruikers, aldus NS-woordvoerster Carola Belderbos.

Het gaat bijvoorbeeld om mensen die kort geleden in de omgeving van het station zijn gaan werken.

De passen zijn een alternatief voor mensen die geen ov-chipkaart hebben maar wel graag door het station wandelen omdat dat korter is, of omdat ze iets willen kopen bij een van de winkels.

De 2500 mensen die een passagepas hebben, bezoeken de Leidse stationshal regelmatig: zo’n 15.000 keer per maand. Per persoon is dat ongeveer zes keer per maand. De pas is twee jaar geldig.

Mensen die niet dicht bij het station wonen of werken kunnen alleen gratis door het station heen als ze een ov-chipkaart hebben. Als ze daar geen geld op hebben staan, kunnen ze gratis het ’eenmalige passagerecht’ op hun ov-chipkaart laten zetten. Dit wordt in Leiden veel vaker gedaan dan in andere steden.

In september 2016 werden dit passagerecht in Leiden bijna 17.000 keer gebruikt, tegen zo’n 4000 tot 6000 keer in Sittard, Gouda, Dordrecht en Zwolle. De verklaring is dat het Leidse station van oudsher een doorgaande route voor voetgangers is. Dat is ook zo in Gouda, maar toch wordt het eenmalige passagerecht daar veel minder vaak gebruikt.

Voor toeristen is er een apart pasje waarmee zij toegang tot het station krijgen. Hotels en VVV deelden deze pasjes ruim 1300 keer uit.

Protest

Er was aanvankelijk veel protest tegen het plan van de NS voor incheckpoortjes in de Leidse stationshal. De NS wil hiermee zwartrijden ontmoedigen en het station veiliger maken. De gemeenteraad moest er niets van hebben, omdat dit een einde zou maken aan de snelle route van de binnenstad naar het gebied rond het LUMC.

Uiteindelijk ging Leiden overstag en maakte de NS 3 miljoen euro over als bijdrage aan fietsenstallingen bij het station. Reizigers merkten na de invoering op dat de poortjes ook een voordeel hebben: je vergeet niet meer om in te checken.