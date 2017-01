Een nieuw leven begint in Leiden

LEIDEN - In oktober 2015 kwamen ze naar Leiden en omgeving: zo’n 250 asielzoekers. Drie weken verbleven ze in sporthallen, daarna negen maanden in de noodopvang aan de Wassenaarseweg. Bij de plotselinge sluiting afgelopen zomer beloofde de gemeente Leiden hen te helpen bij het vinden van een huis. Dat lukt. Steeds meer vluchtelingen uit de Leidse groep vestigen zich hier. Ze kijken reikhalzend uit naar de mogelijkheden die 2017 hen gaat bieden.

Door Janneke Dijke - 6-1-2017, 9:00 (Update 6-1-2017, 9:00)

Ghada (47), Maher (52), Reham (19), Rand (16), Haneen (13)...