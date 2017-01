Klimmen en klauteren op vier meter hoogte

Foto Taco van der Eb Trainer Marije Verheij aan het boulderen.

LEIDEN - Zeg maar dag tegen het klimmen op de hoge klimmuur waarbij je vast zit in een gordel met een touw en zekerapparaat. Boulderen wordt steeds populairder: korte routes klimmen op een muur van een maximale hoogte van vierenhalve meter, zonder dat je vast zit.

Door Ivy Grootendorst - 5-1-2017, 15:04 (Update 5-1-2017, 15:04)

Boulderhal Kunststof in Leiden is sinds februari 2016 geopend. Marije Verheij is trainer bij de hal. „Boulderen is veel bekender geworden de afgelopen jaren”, zegt ze. „Het is laagdrempelig want de enige benodigdheden zijn de muur...