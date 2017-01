’Hier word je heel snel sterker van’

Foto Taco van der Eb Charlie Lucas (aerial silk) en Leroy Kemper (paaldansen) in hun studio.

LEIDEN - ,,Morgen heb je spierpijn’’, belooft Leroy Kemper. Samen met zijn partner Charlie Lucas heeft hij in Leiden studio Kaskem geopend. Je kunt er terecht om te leren paaldansen en - heel bijzonder - er worden ook lessen gegeven in aerial silk.

Door Annet van Aarsen - 5-1-2017, 15:05 (Update 5-1-2017, 15:05)

Leroy komt uit een dansfamilie en heeft een indrukwekkende cv. Hij werkte bij Nickelodeon, speelde in videoclips en was onderdeel van het dansteam in shows van André van Duin en Gerard Joling, hij danste twee keer bij Symphonica in...