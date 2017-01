Onder hoogspanning fit het nieuwe jaar in

Foto PR Een korset met elektroden maakt sporten extra intensief.

LEIDERDORP - Het is toch wel een beetje spannend. De eerste keer dat de stekker in het stopcontact gaat en je lijf onder stroom wordt gezet. Want feitelijk komt Bodytec daar wel op neer.

Door Marijn Kramp - 5-1-2017, 15:07 (Update 5-1-2017, 15:07)

Ik doe een proefles in Leiderdorp bij Amenah Eamailzadeh die een paar maanden geleden is begonnen met Bodytec Mind naast Sportcity in de Leiderdorpse Winkelhof. Gehuld in een T-shirt en kniebroek en een nat, loeistrak korset met elektroden erin neem ik plaats achter het apparaat. Een beveiligde stekker,...