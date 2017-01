Turkse rechtszaak tegen Leidse Syriëganger Reda Nidalha uitgesteld

LEIDEN - De Turkse rechtbank in Kilis heeft donderdag besloten om een strafzaak tegen de Leidse Reda Nidalha en een andere Nederlandse Syriëganger twee maanden uit te stellen.

Door Annet van Aarsen - 5-1-2017, 15:08 (Update 5-1-2017, 15:08)

Dat zou justitie in Turkije de tijd geven om meer bewijs te verzamelen tegen de mannen, die deelname aan een terroristische organisatie ten laste is gelegd.

Reda Nidalha is in Nederland een van de bekendste Syriëgangers, vooral vanwege de niet aflatende pogingen van zijn vader Mohamed om hem terug naar Nederland te krijgen. Hij staat niet op de nationale terrorismelijst.

In het najaar van 2016 vluchtte Reda naar gebied dat in handen is van het Vrije Syrisch Leger. Hij dook op in een BBC-reportage, waar hij vertelde dat hij schoon genoeg had van de gruwelen van Isis. Niet lang na die reportage glipte de Leidenaar samen met de andere Nederlander de grens met Turkije over, waarna hij in Kilis werd opgepakt.

Mohamed Nidalha was donderdag bij de rechtszitting. „Maar ik heb mijn zoon nog steeds niet gezien. Er was een videoverbinding met de gevangenis in Gaziantep, waar hij vast zit.”