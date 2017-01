Wonen in een oude Leidse fabriek

Bert en Irene Vanhaelen. In de nok hebben ze een vide laten maken. Bekijk Fotoserie

LEIDEN - Onder de stalen spanten aan de Middelstegracht werd ooit zeep gemaakt. Daarna werd er groente en vlees in potten en blikken gestopt. Weer jaren later hadden kunstenaars er hun atelier en zochten mensen naar leesvoer op de Boekenzolder. De fabriekspanden van Zeepziederij de Gekroonde Haan en conservenfabriek Tieleman & Dros hebben nu waarschijnlijk hun laatste bestemming gekregen. Zestien gezinnen wonen er in hippe appartementen met een historische knipoog.

Door Janneke Dijkej.dijke@hollandmediacombinatie.nl - 7-1-2017, 9:29 (Update 7-1-2017, 9:29)

Het was een zaak van lange adem. In 2013 hoorden Saskia Dorrestein...