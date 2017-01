Plan voor leerstoel Magdalena Moons aan Universiteit Leiden

Rijksmuseum Amsterdam Magdalena Moons en haar minnaar Francisco de Valdez geschilderd in 1850 door Simon Opzoomer.

LEIDEN - Aan de Universiteit Leiden moet een Magdalena Moons-leerstoel komen. Dat wil althans een aantal oud-bestuursleden van de 3 October Vereeniging.

Door Liza Jansonstadsredactie@leidschdagblad.nl - 6-1-2017, 7:00 (Update 6-1-2017, 7:00)

Nieuw onderzoek naar Leidse historie rond 3 oktober

De hiervoor aangestelde bijzonder hoogleraar moet onderzoek doen naar de stadsgeschiedenis van Leiden. De initiatiefnemers willen de plannen nog niet toelichten, ’omdat de financiering nog niet rond is’, zegt voorzitter André de Jong van de Stichting Leerstoel Magdalena Moons. Hij verwijst naar hun website.

De leerstoel wordt vernoemd naar Magdalena Moons, een iconische vrouw die volgens de verhalen een belangrijke rol zou hebben gespeeld bij het Leidens Ontzet. Ze zou de Spaanse bevelhebber Francisco Valdez - die verliefd op haar zou zijn geweest - hebben overgehaald om Leiden in 1574 niet aan te vallen. In ruil daarvoor zou ze met hem trouwen. Valdez liet zich volgens de verhalen inderdaad overhalen en stelde de verovering uit. Het bleek de ondergang voor de Spanjaarden. Leiden werd ontzet.

De verzetsrol van Magdalena Moons werd in de negentiende eeuw echter in twijfel getrokken, historici van die tijd noemden het een mythe. ,,Het oordeel van vroegere historici over haar rol is inmiddels toe aan nieuwe toetsing, nu recent bewijs is gevonden van het huwelijk tussen Magdalena Moons en haar Spaanse minnaar Don Francisco’’, aldus de initiatiefnemers van de leerstoel.

Het idee voor de bijzondere hoogleraarspost ontstond vorig jaar, toen het 475 jaar geleden was dat Moons geboren werd. Door de historie rond het Leidens Ontzet is er volgens de initiatiefnemers ’een onverbrekelijke driehoeksrelatie tussen stad, universiteit en 3 oktober’. Van daaruit komt het plan om een nieuwe leerstoel te stichten. ,,Voor de stad zal deze het gezicht van het historisch onderzoek zijn, voor de universiteit de trait d’union met de lokale activiteiten rond het erfgoed en met de rijke lokale geschiedenis.’’

Een woordvoerder van de Leidse universiteit laat weten dat er zover bekend nog geen verzoek is binnengekomen voor deze leerstoel. Op het eerste gezicht vindt ze het er ’voor de stad heel leuk uitzien’. ,,Bij ieder verzoek voor bijzonder hoogleraarschap kijken we of het iets toevoegt aan ons onderzoek en profiel.’’