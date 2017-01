Student wint verhalenwedstrijd Mare

Foto PR Lize Spit

LEIDEN - De 22-jarige studente Marjolijn van de Gender heeft de Mare Kooyker Kerstverhalenwedstrijd gewonnen met haar verhaal ’Je hoeft niet bang te zijn’. ,,Dit verhaal verrast de lezer, treft subtiel de tijdgeest van dreiging en is bovendien afgerond zonder volledig te zijn dichtgetimmerd’’, oordeelt de jury.

Het Leidse universiteitsblad schreef voor de veertiende keer een verhalenwedstrijd uit. Het stuk van Van de Gender bestaat uit treinobservaties. ,,In een stampvolle, vertraagde treincoupé speculeert de ik-verteller op basis van uiterlijkheden over de aard van haar medereizigers’’, schrijft de jury bestaande uit auteurs, NRC-columnisten en Mare-hoofdredacteur Frank Provoost.

Oud-Leidsch Dagblad-columnist Josine Heijnen werd derde met haar verhaal ’De wedstrijdroeiers’. De tweede plek ging naar 21-jarige rechtenstudent Nathan Oosthoek met zijn verhaal Kerstklok. De prijsuitreiking is vrijdag 13 januari in boekhandel Kooyker in de Breestraat. De winnaars krijgen hun prijs - bestaande uit boekenbonnen - uit handen de Vlaamse debutante Lize Spit.

De winnende verhalen zijn via deze link te lezen.