Leidse schillenboeren scheiden afval

Foto Archief Schillenboer van vroeger.

LEIDEN - Schillenboeren gaan het groenafval in de Leidse wijk Tuinstad-Staalwijk ophalen.

Door Just Stenfert Kroese - 5-1-2017, 17:40 (Update 5-1-2017, 17:40)

Dit initiatief komt van Ferry Rigault, die samen met drie buurtbewoners een plan hiervoor heeft uitgewerkt. Eén dag na het bekend worden van de actie, hadden al veertig buurtbewoners zich aangemeld. In samenwerking met Gemiva-SVG gaat het project vanaf de eerste week in april van start.

„Veel plannen zijn door de jaren heen bedacht, maar geen daarvan pakte goed uit”, zegt Rigault. „Ik zag dat ze in Hengelo al met dit idee bezig waren en vond het een goede proef voor de Staalwijk.”

Gehandicaptenorganisatie Gemiva-SVG beheert de kwekerij. Twee werknemers halen bij de huishoudens op elektrische bakfietsen de speciale emmers op. Daarna leveren zij die af bij de kwekerij waar het afval wordt gecomposteerd. „Het project past helemaal binnen het beleid van Gemiva. De mensen komen buiten de instelling en doen werk waar ze trots op kunnen zijn”, aldus Rigault.

Geïnteresseerden uit de wijk kunnen zich tot 31 januari aanmelden via het formulier of via schillenboer1@gmail.com