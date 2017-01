Saar aan Huis, nu ook in de Leidse regio

publiciteitsfoto Een Saar aan het werk.

LEIDEN - De landelijk opererende franchise-onderneming Saar aan Huis heeft met ingang van dit jaar de zestiende vestiging geopend in Leiden en regio. Mensen die tegen betaling extra mantelzorgondersteuning willen, kunnen een beroep doen op Nicole Verduijn.

Door Marieta Kroft - 5-1-2017, 17:54 (Update 5-1-2017, 17:54)

De Voorschotense regelt dat er ’een Saar’, meestal een vrouw vanaf 40 jaar, wordt gekoppeld aan een cliënt. Zij doet bijvoorbeeld huishoudelijke klussen, een boodschap, begeleidt bij een doktersbezoek of doet een spelletje. ,,In feite pakken we alles aan zolang het niet medisch is’’, zegt...