Voorschoten en Wassenaar als eerste op Europees identificatienetwerk

VOORSCHOTEN/WASSENAAR - Een primeur voor de gemeenten Voorschoten en Wassenaar. Ze zijn als eersten in Nederland aangesloten op het Europees identificatienetwerk eIDAS, waardoor de inwoners digitaal zaken kunnen doen met een overheid in het buitenland.

Door Marieta Kroft - 5-1-2017, 18:08 (Update 5-1-2017, 18:08)

Vanaf september 2018 moet deze dienstverlening overal binnen de Europese lidstaten mogelijk zijn. Nederlanders kunnen met hun DigiD-account inloggen op andere plekken in Europa. Burgers uit andere lidstaten kunnen op hun beurt inloggen in Nederland. Voor de vele expats in Voorschoten en Wassenaar heeft het inloggen via eIDAS voordelen. Zo hoeven ze niet meer naar het gemeentehuis voor een akte of uittreksel van hun persoonsgegevens. En ook een verklaring dat een kind onderwijs in het buitenland volgt, is online beschikbaar.