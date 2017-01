Marc-Marie zowel kwetsbaar als hilarisch

LEIDEN - Marc-Marie Huijbregts is meer dan vaste tafelgast op vrijdag in de talkshow ’De wereld draait door’. Dat bewijst hij in zijn nieuwe voorstelling ’Getekend’. De cabaretier stond er twee avonden mee in de Leidse Schouwburg.

Door Theo de With - 6-1-2017, 10:54 (Update 6-1-2017, 10:54)

Het is goed dat Huijbregts terug is in het theater en dat vindt hij zelf ook. De laatste jaren deed hij veel televisieprogramma’s in Nederland en Vlaanderen, maar hij miste het directe contact met zijn publiek. En dat is juist een van zijn sterke punten,...