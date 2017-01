Wedstrijd Oud Leiden voor publieksprijs gaat van start

foto leidsch dagblad

LEIDEN - Maandag geopend: de competitie voor een publieksprijs van de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) voor ’een historische manifestatie in de breedste zin van het woord’.

Door Wilfred Simons - 6-1-2017, 15:12 (Update 6-1-2017, 15:30)

Alle inwoners van de Leidse regio, de Rijn- en Veenstreek en de Duin- en Bollenstreek kunnen vanaf nu een activiteit nomineren die plaatshad tussen 1 januari 2012 en 31 december 2016. Voorzitter Rogier van der Sande, Leidenaar en in het dagelijks leven gedeputeerde voor de provincie Zuid-Holland, kijkt uit naar de inzendingen.

Geschiedenis

Veel inwoners van de Leidse regio zijn geïnteresseerd in de geschiedenis van de stad en de streek. Ze bestuderen het verleden niet alleen omdat ze het leuk vinden, zegt Leidenaar Rogier van der Sande. ,,Historie is geen jasje dat we naar believen aan en uit kunnen trekken. Het wordt deel van je, het kruipt onder je huid.’’

De inwoners van Leiden en de regio krijgen, of ze er nu al generaties wonen of zich er gisteren hebben gevestigd, desgewenst een compleet verleden cadeau dat teruggaat tot de Romeinse tijd. Geschiedenis geeft antwoorden op vragen waar miljoenen ontheemde mensen mee worstelen. Waar horen wij bij? Waar komen we vandaan? Wie zijn geschiedenis kent, hoeft zich geen zorgen te maken over zijn identiteit. ,,Dat geeft zoveel gemoedsrust’’, zegt Van der Sande.

Maar hoe belangrijk geschiedenis ook mag zijn, ’zo’n prijsvraag is gewoon leuk’, zegt Van der Sande. Hij zei dan ook graag ja toen de HVOL hem vroeg om voorzitter te zijn van een jury die de inzendingen voor de publieksprijs moet beoordelen. De andere juryleden zijn journalist Gijsbert van Es, Leiden Marketing-directeur Martijn Bulthuis, redactiechef Leidsch Dagblad Marijn Kramp en directeur Bart van Mossel van de Leidse Schouwburg en de Stadsgehoorzaal. Omdat de jury zichzelf een beetje ’grijs’ vond, vroeg zij er twee studenten bij: Simone Nieuwenbroek, die geschiedenis studeert aan de Universiteit Leiden en mbo-student maatschappelijke dienstverlening Sjaak Hoek van ROC Leiden.

Iedereen kan een uiting nomineren. Van alles is mogelijk, als er maar een historische component in zit en als het maar eenmalig was. Van der Sande en Nieuwenbroek noemen als voorbeelden: de restauratie van de Meelfabriek, de nagespeelde begrafenis van Diderik van Leyden Gael, een historische roman die in Leiden speelt, de film Goeie Mie Recomposed, de Maskerade van studentensociëteit Minerva tijdens hun lustrum in 2014, het Sieboldjaar 2016. Eind juni sluit de aanmelding en stelt de jury een ’shortlist’ op. Begin november, tijdens de lustrumviering van de HVOL, maakt zij de winnaar bekend. Het Leidsch Dagblad volgt het hele proces op de voet.

Tegelijkertijd met het begin van de publieksprijs stelt de HVOL ook de competitie open voor een wetenschappelijke prijs, die wordt uitgereikt voor het beste historische onderzoek naar Leiden in de afgelopen vijf jaar.

De HVOL ontvangt de nominaties graag op: secretaris@oudleiden.nl

Dit artikel is ook in de nieuwsbrief verschenen. Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meldt u zich dan hier aan!