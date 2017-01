Levensstroom staat te koop

LEIDERDORP - De kerk van Power City - eigendom van de Levensstroom Gemeente in Leiderdorp - staat te koop. De apostolische kerk van pastor Rolph Hendriks kan en wil het gebedshuis niet meer betalen.

Door Aad Rietveld a.rietveld@hollandmediacombinatie.nl - 6-1-2017, 16:04 (Update 6-1-2017, 16:04)

Horeca, een congrescentrum of een bioscoop zijn mogelijke bestemmingen voor het gebouw aan de Elisabethhof, dat door bedrijfsmakelaar Barnhoorn in de etalage is gezet. Volgens Aad Barnhoorn heeft de gemeente daar wel oren naar.

De enorme kerk werd in 2004 geopend en kostte bijna tien miljoen euro. Het omvat...