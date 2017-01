Vluchtelingen maakten ergere branden mee

LEIDEN - Een rookcabine was de oorzaak van de brand, afgelopen donderdag in het vluchtelingencentrum in Leiden. De brand ontstond in het luchtfilter van de cabine. De schade in het centrum van Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen (STUV) aan het Maansteenpad bleef beperkt tot een zwart rokershok en enkele beschadigde meubels.

Door Just Stenfert Kroese - 6-1-2017, 17:03 (Update 6-1-2017, 17:03)

Henk Boting is werkzaam voor STUV. „De beveiliging was er snel bij toen zij rook uit de ruimte zag komen. De inwoners bleven kalm. Ze hebben zoveel meegemaakt in hun leven dat dit niet zo schokkend was.” Het was nog even de vraag waar de vluchtelingen heen moesten in de tijd dat de politie en brandweer hun werk deden. „Gelukkig kregen we hulp van mensen uit het jeugdcentrum hier om de hoek. Alle inwoners kregen daar koffie en thee tot ze weer naar huis mochten. Sommige inwoners hadden last van hun longen, maar na een kort onderzoek in het ziekenhuis mochten ze snel weer naar huis’’, aldus Boting.

De cabine was een jaar geleden gehuurd. Voor de brandweer is het niet duidelijk hoe het kan dat zo’n cabine zomaar in brand vliegt. Volgens een medewerker van rookcabinebedrijf Extreme Air Products is het ongebruikelijk dat rookcabines vlam vatten. „Wij hebben veel rokershokken geleverd aan overheidsinstanties en daar is brand nog nooit voorgekomen.”

„Of we weer een rookcabine huren, is nog de vraag. Ook wij zijn behoorlijk geschrokken”, zegt Boting. De vluchtelingen waren de brand snel vergeten. De volgende ochtend zaten zij samen een heftige oorlogsfilm te kijken.