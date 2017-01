Werkstrafeis na hennepkwekerij

LEIDERDORP - Nadat hij in december 2013 werd opgepakt voor een hennepplantage in een flat aan de Merelstraat in Leiderdorp, hield Leidenaar Danny K. (28) de kaken stijf op elkaar. Hij maakte gebruik van zijn zwijgrecht.

Door Cerberus/Hans Hemmes - 6-1-2017, 20:47 (Update 6-1-2017, 20:47)

Gisteren, drie jaar later, kwam hij tijdens de behandeling van zijn strafzaak bij de Haagse rechtbank alsnog met een verklaring. Hij beweerde in zee te zijn gegaan met hennepcriminelen om zijn ouders financieel te kunnen ondersteunen, bij wie hij inwoonde. Zijn vader had een verkeersongeluk gehad....