Achtervolgd door oude zaak

Foto Hielco Kuipers Café Leidsche Marie in de Doelensteeg wordt nu omgebouwd tot appartementen.

DEN HAAG - Leidsche Marie is al meer dan anderhalf jaar gesloten. Maar het besluit van de burgemeester om de horecavergunning van het café aan de Doelensteeg in te trekken, staat nog steeds ter discussie. De Raad van State boog zich gisteren over de strijd van de uitbaatster om de beslissing van de burgemeester terug te draaien.

Door Annet van Aarsen a.van.aarsen@hollandmediacombinatie.nl - 6-1-2017, 20:51 (Update 6-1-2017, 20:51)

Haar zaak krijgt ze er niet mee terug. Dat bleek uit de verklaring van Marjolein Atkins (team handhaving, gemeente Leiden), die weinig inlevingsvermogen toonde. Ze...