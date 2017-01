Buurtbewoners blinddoeken standbeeld Boerhaave uit protest tegen busstation

Foto Taco van der Eb

LEIDEN - Bewoners van de Leidse Rijnsburgerweg hebben zaterdagmiddag uit protest het standbeeld van arts en wetenschapper Herman Boerhaave geblinddoekt. Ze willen niet dat het busstation naar hun kan van het treinstation wordt verplaatst, zoals burgemeester en wethouders willen.

Door Annelies Karman - 7-1-2017, 18:52 (Update 7-1-2017, 18:56)

,,Misschien kijkt meneer Boerhaave straks uit op een busstation’’, zo schetst Geralda Odinot wat zij en haar buren als schrikbeeld zien. De verplaatsing van het station zou ook tot gevolg hebben dat er veel meer bussen door de Rijnsburgerweg gaan rijden.

,,Boerhaave is altijd open en helder geweest in zijn werk’’, vervolgt Odinot. ,,Wij vinden dat de gemeente nu niet transparant is. Als we informatie vragen, krijgen we die niet.’’ Ze wil de actie wel ’een beetje chique’ houden en slaat daarom geen boze toon aan. ,,We hebben een ludiek bericht geschreven vanuit het perspectief van Boerhaave’’, zegt Odinot. Hierin ’schrijft’ het standbeeld bijvoorbeeld: ,,Ik ben hier in 1931 niet gaan staan om straks uit te kijken op een busstation, een busopstelplaats en een vierbaans-bus-boulevard.’’

De gemeenteraad van Leiden vergadert op 10 januari over het onderwerp.