Overval in Flemingstraat Leiden

LEIDEN - In de Flemingstraat, nabij de Willem de Zwijgerlaan, is zaterdagavond een overval geweest op een avondwinkel. De dader is daarna op de fiets gevlucht. De politie zette direct een grote zoekactie op touw, maar die heeft nog geen arrestatie opgeleverd.

Wat de buit was, is nog niet bekend. Bij de overval raakte niemand gewond.

De politie heeft een signalement van de dader verspreid. Het zou gaan om een Marokkaanse man met een stoppelbaardje. Hij was donker gekleed.

De man is volgens de politie gevlucht in de richting van de Kooilaan.