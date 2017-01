Leiden viert honderd jaar De Stijl

Foto Dick Hogewoning Het Achmea-gebouw naast Leiden Centraal is geïnspireerd op ’Ritme van een Russische dans’

LEIDEN - Theo van Doesburg richtte in 1917 in Leiden het tijdschrift De Stijl op. Dit initiatief groeide uit tot een kunstbeweging, die tot op de dag van vandaag haar invloed doet gelden. Op verschillende plekken in Nederland wordt in 2017 honderd jaar De Stijl gevierd. Ook Leiden doet als geboorteplaats mee aan de festiviteiten. Er zijn lezingen, concerten, tentoonstellingen, theatervoorstellingen en een openluchtmuseum. We blikken vooruit.

Door Theo de With - 8-1-2017, 10:41 (Update 8-1-2017, 10:41)

Het Achmea-pand is één van de opvallendste gebouwen die de laatste jaren in Leiden zijn...