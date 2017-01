Plek gevonden voor kunstwerk Theo van Doesburg

’Vierkant in Vierkant’ destijds op het Leidse Stationsplein.

LEIDEN - Er is een plek gevonden voor de fontein ’Vierkant in Vierkant’ van Theo van Doesburg. Het kunstwerk komt op het Morssingelplein in Leiden te staan.

Door Theo de With - 8-1-2017, 10:49 (Update 8-1-2017, 10:49)

Er wordt al jaren gezocht naar een plek voor deze fontein. Een paar jaar geleden stond er tijdelijk een maquette op het Stationsplein. Nu komt het kunstwerk voor het voormalige belastingkantoor te staan. Eerst tijdelijk en na de metamorfose van het stationsgebied permanent.

In 2017 wordt gevierd dat honderd jaar geleden De Stijl in Leiden is opgericht. Theo van Doesburg was de voorman van deze kunstbeweging. Hij begon in 1917 in Leiden het revolutionaire tijdschrift De Stijl.

Dat in Leiden nauwelijks blijvende herinneringen aan De Stijl zijn te vinden, is een handicap. Andere steden hebben daardoor in aantrekkelijkheid een streepje voor. Zo heeft het Gemeentemuseum in Den Haag veel Mondriaans. Utrecht heeft het Rietveld Schröderhuis. Als De Lakenhal in 2019 heropent, krijgt dat museum wél een zaal die permanent aan Theo van Doesburg en De Stijl is gewijd.

Niet iedereen wil daarop wachten. Een groep Leidenaars ijvert al jaren voor de plaatsing van de fontein ’Vierkant in Vierkant’ ergens in de stad. Theo van Doesburg ontwierp dit kunstwerk in 1917 voor Leeuwarden, maar het werd nooit uitgevoerd.

Arjen Pels Rijcken uit Oegstgeest, voormalig bestuurslid van de stichting Beelden in Leiden, werd gevraagd zijn schouders eronder te zetten en het lijkt hem te lukken. In de loop van dit jaar wordt het kunstwerk geplaatst voor het voormalige belastingkantoor aan de Morssingel. ,,We voeren het niet als fontein uit, dus zonder water.’’

Het kunstwerk wordt van betonblokken gebouwd. Het wordt 8 meter hoog en 4,5 meter breed. ,,Het blijft twee jaar staan’’, legt hij uit. ,,Daarna gaat dat gebied op de schop. Vervolgens keert een permanente versie terug.’’