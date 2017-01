De Leidse wethouder Paul Dirkse voelt zich op zijn plaats

Foto Taco van der Eb Wethouder Paul Dirkse.

LEIDEN - Twaalf maanden geleden ging zijn aandacht uit naar het vervolmaken van een sportplatform, en andere ondernemende activiteiten. Geheel onwetend nog van het feit dat hij het jaar zou afsluiten als veelbesproken D66-wethouder. Dat mag nog eens een onvoorziene en ongekende verandering worden genoemd in het leven van de 49-jarige Leidenaar Paul Dirkse. Inmiddels is hij gewend. „Ik voel me al echt onderdeel van een team.”

Door Loman Leefmans - 8-1-2017, 17:56 (Update 8-1-2017, 17:56)

Dirkse voelt zich dus al aardig thuis, in de gang op de tweede verdieping van...