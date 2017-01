Gemeente Leiden maakt puinhoop van ICT en subsidiëring

LEIDEN - Leiden krijgt maar geen grip op haar computersystemen, concludeert Ernst & Young na controle. Nieuwe gebruikers van informatiesystemen krijgen soms rechten van andere gebruikers en sommige applicaties hebben algemene inloggegevens, waardoor onduidelijk is wie precies op de systemen heeft gewerkt.

Door Sebastiaan van der Lubben - 8-1-2017, 21:26 (Update 8-1-2017, 22:29)

Volgens het accountantskantoor kan de gemeente niet vaststellen of medewerkers wel de juiste rechten hebben om bij de informatie in de systemen te kunnen. En als een medewerker in de gegevens grasduint, is niet vast te stellen wie dat precies...