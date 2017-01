Woutertje van Leyden loopt ’lekker vol’

LEIDEN - De nieuwe basisschool Woutertje van Leyden heeft zoveel aanmeldingen, dat de groepen na de zomervakantie zo goed als zeker vol zitten. ,,Het is geen grootspraak’’, zegt locatieleider Mireille Rozeboom. ,,We moeten voor de komende jaren een duidelijke procedure gaan bepalen voor wie we toelaten en wie niet.’’

Door Janneke Dijke - 9-1-2017, 16:53 (Update 9-1-2017, 16:53)

Maandagochtend ging de school aan de Houtmarkt voor het eerst open. Op een mistig, donker schoolplein knippen 32 kinderen kort na 8 uur een lint door, allemaal met een eigen schaartje. Daarna verdelen...