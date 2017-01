Zuidsingel in de kou door kapotte CV

LEIDEN - 57 Huishoudens aan de Zuidsingel in Leiden zitten sinds vrijdag zonder verwarming.

Door Aad Rietveld - 9-1-2017, 17:31 (Update 9-1-2017, 17:45)

Uitval door vuil in de leidingen

Eén van de ketels van de blokverwarming heeft het begeven. De verhuurder, woningstichting Ons Doel, heeft elektrische radiatoren uitgedeeld.

,,Het is hier geen Ede’’, zegt bewoner Piet Onderwater, ,,maar wij hebben het ook koud.’’ In Ede zat dit weekeinde de hele wijk Maardering door een lekke gasleiding in de kou. In het complex Nieuw Groenhoven aan de Zuidsingel zitten 57 van de 189 woningen met een kapotte verwarming.

,,De monteurs zijn hard aan het werk om het probleem op te lossen’’, vertelt Suzanne Bouwman, manager wonen van Ons Doel.

De verhuurder kreeg vrijdagmiddag een aantal klachten van bewoners dat de verwarming was uitgevallen. ,,Waarschijnlijk zit er vuil in de leidingen’’, vertelt Bouwman. ,,De monteurs zijn er vrijdag meteen naartoe gegaan, maar kregen de ketel niet helemaal aan de praat.’’

Lauw

De bewoners zitten, zegt Bouwman, niet helemaal in de kou. ,,De verwarming doet nog wel iets. Een huurder zei: normaal als ik mijn hand op de radiator leg is ’ie heet, nu is hij lauw. Maar volgens anderen is hij wel gewoon koud. We nemen het in ieder geval heel serieus, want vooral voor ouderen is het heel vervelend.’’

De woningstichting hoopt het probleem maandagavond op te lossen. ,,Als dat niet lukt, zetten we dinsdag een noodketel neer’’, aldus Bouwman. De bewoners hebben een brief gekregen waarin wordt uitgelegd wat er aan de hand is. ’Wij bieden onze welgemeende excuses aan voor de ongemakken en hopen met u mee dat het zo snel mogelijk is opgelost’, aldus de opzichter in de brief.