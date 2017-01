Oude school in beeld voor school

Foto Cyclomedia De te koop staande gebouwen aan de Endegeesterstraatweg.

OEGSTGEEST - De voormalige Koningin Julianaschool aan de Endegeesterstraatweg in Oegstgeest is samen met de omliggende gebouwen in beeld als het nieuwe onderkomen voor de Leo Kannerschool. Dat valt af te leiden uit gemeentelijke stukken.

Door Ruud Sep - 10-1-2017, 7:39 (Update 10-1-2017, 7:39)

Het complex was in het verleden in gebruik als behandelcentrum, dagbesteding, polikliniek en kantoor van de stichting Rivierduinen. Die gebouwen staan nu leeg. Alleen in het in 2002 neergezette gebouw op huisnummer 1a is op dit moment nog een kinderdagverblijf gevestigd. De in 1908 gebouwde Koningin Julianaschool...