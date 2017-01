Moeder Godskerk Voorschoten verkocht

archieffoto Monument of sloop?

VOORSCHOTEN - De Moeder Godskerk in Voorschoten is verkocht aan een projectontwikkelaar. Dat bevestigt Cees Bijloos die namens het parochiebestuur bij de verkoop betrokken is geweest.

Door Marieta Kroft - 9-1-2017, 17:54 (Update 9-1-2017, 17:54)

Zonder zorgen is de parochie echter nog niet. De opbrengst uit de verkoop hangt namelijk af van de bestemming die de nieuwe eigenaar aan de locatie kan geven. Kan hij het gebouw slopen en er zorgwoningen voor in de plaats bouwen, dan vangt de parochie meer dan wanneer het gebouw vanwege een monumentenstatus behouden moet blijven....