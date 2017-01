Zeehondje aangespoeld op strand bij Wassenaar

Foto: Leon Gielen Bekijk Fotoserie

WASSENAAR - De zeehondenreddingsbrigade (EHBZ) van Noordwijk is maandagmiddag uitgerukt na de melding dat een jong zeehondje was aangespoeld op het strand bij Wassenaar.

Door Internetredactie - 9-1-2017, 20:05 (Update 9-1-2017, 20:05)

Het zeehondje werd gevonden ter hoogte van strandpaal 95:750. Voordat de EHBZ arriveerde had de politie zich al over het beestje ontfermd.

Na een eerste verzorging ter plaatse is het zeehondje eerst naar Hoorn gebracht en overgedragen aan de Dierenambulance Leeuwarden. Daarmee is het dier naar het zeehondencentrum in Pieterburen gebracht.

Over de huidige toestand van de zeehond is niets bekend.