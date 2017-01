Tomeloze inzet van twintigers

ZOETERWOUDE - Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Zoeterwoude werden maandagavond twee jonge vrijwilligers in het zonnetje gezet: de 26-jarige Ilona Arts werd vrijwilliger van het jaar en de 21-jarige Stephanie Vlootman kreeg het jongerencompliment 2016.

Door Laura Heerlienl.heerlien@hollandmediacombinatie.nl - 9-1-2017, 21:51 (Update 9-1-2017, 21:51)

Beide vrouwen zetten zich enthousiast in voor hun medemens.

De verrassing was gisteravond vooral groot voor Vlootman, die niet aanwezig kon zijn bij de uitreiking. Ze loopt momenteel stage in Kaapverdië en vond het bijzonder leuk om te horen dat zij het compliment, dat via skype werd medegedeeld, had verdiend. De studente is actief voor de Zonnebloem, voor Resto van Harte, voor Humanitas en voor de Hartstichting.

In totaal waren er vier nominaties voor het compliment binnengekomen, waarvan twee buiten de inzendingstermijn vielen. Burgemeester Liesbeth Bloemen hoopt dat de twee ’laatkomers’ volgend jaar alsnog de nominatielijst bereiken.

Het beeldje voor de vrijwilliger van het jaar werd door wethouder Kees den Ouden uitgereikt. ,,26 jaar en dan al zoveel gedaan hebben! Het is mooi om Ilona Arts als voorbeeld voor anderen te stellen.”

Ilona Arts heeft gewoon een baan, maar zit daarnaast bepaald niet stil. Ze is inmiddels al jaren als vrijwilligster actief bij de EHBO, niet alleen als hulpverlener, maar ook sinds drie jaar als secretaris. Bij negen van de tien evenementen die gehouden worden in Zoeterwoude is zij als EHBO-er aanwezig en ze geeft ook nog EHBO les op de Corbuloschool in Zoeterwoude.

Arts was als EHBO-er bovendien bijna dagelijks te vinden bij de noodcrisisopvang in de Klaverhal. Extra bijzonder is misschien wel dat in die periode niets haar teveel was: zodra iemand medische hulp nodig had stond ze paraat. Dag en nacht.

Maar dat is niet het enige. Ze is vrijwilligster bij de IJsclub Zoeterwoude, geeft daar schaatsles en droogtraining, ze vermomt zich jaarlijks als zwarte Piet, is actief bij de dierenambulance Leiden en viert vakantie als begeleider van mensen met een verstandelijke beperking.