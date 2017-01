Leidse traditie: onverstaanbare Lenferink

foto eelkje Colmjon Henri Lenferink.

LEIDEN - Zo goed als het in Leiden ging in 2016, zo onverstaanbaar was de nieuwjaarsspeech van burgemeester Henri Lenferink in de Pieterskerk.

Door Sebastiaan van der Lubben - 9-1-2017, 22:15 (Update 9-1-2017, 22:19)

Hij was trots op de stad die zich heeft onttrokken aan de rampspoed die andere steden in de wereld vorig jaar deel was. Geen aanslagen - ,,even afkloppen” - geen noemenswaardige economische malaise en burgers die klaar stonden voor de opvang van vluchtelingen. Alleen Oegstgeest en Leiden stemden in meerderheid voor het associatieverdrag met de Oekraïne.

Leiden heeft veel weg...