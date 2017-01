Glutenallergie kan leiden tot bloedkanker

LEIDEN - Een kleine groep patiënten met coeliakie (glutenallergie) ontwikkelt een agressieve vorm van witte bloedcelkanker. Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) hebben vastgesteld dat de gluten cellen van het immuunsysteem stoffen laten produceren die kunnen bijdragen aan het ontstaan van deze dodelijke bloedkanker.

Door ANP - 10-1-2017, 13:52 (Update 10-1-2017, 14:03)

,,Het immuunsysteem wordt alom gezien als een bondgenoot in de strijd tegen kanker, maar blijkbaar gaat dat niet altijd op'', zegt onderzoeksleider Jeroen van Bergen.

Sommige mensen krijgen na het eten van granen als tarwe, gerst en rogge heftige chronische ontstekingen in de dunne darm. Boosdoeners zijn bepaalde eiwitten, zogeheten gluten. Cellen van het afweersysteem reageren dan zeer heftig op deze gluten. Coeliakiepatiënten houden de klachten over het algemeen goed in de hand met een glutenvrij dieet. Maar bij een kleine groep patiënten ontstaat een kwaadaardige, ongeneeslijke vorm van witte bloedcelkanker (lymfoom).