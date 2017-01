Oude lieden anno nu

LEIDEN - Ze koken wel eens voor een heel weeshuis, ja. Maar alleen als zij en de andere bewoners van Middelweg 38 er zelf zin hebben. Niets moet. Want al kochten, restaureerden en verbouwden vier stellen het rijksmonumentale pand met het oog op hun oude dag, het is nooit de bedoeling geweest er een soort zorgcommune van te maken. Maar als enige ondersteuning ooit nodig is, dan zijn gebouw en buren erop voorbereid.

Door Binnert Jan Glastra b.glastra@hollandmediacombinatie.nl - 11-1-2017, 10:35 (Update 11-1-2017, 10:35)

Het is een bijzonder project. Het in 1852 gebouwde...